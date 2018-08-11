مقاتلات التحالف تدكّ حامية صنعاء

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن مخزن سلاح تابعاً لميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، في وقت دكَّت مقاتلاته معسكر الحرس الجمهوري بالقرب من مطار صنعاء بسلسلة من الغارات دمرت مخازن أسلحة ومنشآت ولقي العشرات من عناصر الميليشيا مصرعهم.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن مقاتلات التحالف نفذت أكثر من 20 غارة جوية على ثلاثة من معسكرات قوات الحرس الجمهوري التابع للميليشيا، وأن انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء مديرية أرحب بعد استهداف المقاتلات معسكرات بيت دهرة وقاعدة الصمع.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا تقوم بين وقت وآخر باستخدام المعسكرات والقواعد التي تم قصفها من قبل على اعتبار أنها لم تعد أهدافاً لمقاتلات التحالف بعد استهدافها من قبل وأن هذه الميليشيا قامت باستحداث خنادق وثكنات وتخزين أسلحة في هذه المواقع الحصينة التي تتحكم بالمدخل الشمالي لصنعاء باتجاه مديرية أرحب.

قصف مدفعي

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في المناطق المحاذية لمديرية خدير جنوب شرقي محافظة تعز. وحسب وزارة الدفاع اليمنية فإن القصف أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيا ومصرع وإصابة عدد من عناصرها المتواجدين في الموقع المستهدف.

وفي محافظة البيضاء قصفت مدفعية الجيش الوطني موقعاً مركزياً لميليشيا الحوثي في جبهة الملاجم وسط اليمن.

وأكد أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي بحسب موقع «سبتمبر نت» أن القصف أدى إلى تدمير الموقع المستهدف بشكل كلي، ومصرع وإصابة كل من كان متواجد فيه، علاوةً على تدمير عدد من الآليات التابعة.

في غضون ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز، وذكرت المصادر أن المواجهات تجددت عند محاولة مجاميع من الميليشيا التقدم باتجاه منطقة «نقيل الصلو» الاستراتيجي، حيث تصدت لهم قوات الجيش وكبدتهم خسائر كبيرة وأجبرتهم على الفرار.

مواجهات وفرار

وفي جبهة مديرية مقبنة قالت المصادر إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الجيش. وأوضحت مصادر عسكرية أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل إلى مواقع في منطقتي «جواعة» و«القلعة» بمديرية مقبن، حيث أفشلت قوات الجيش المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع والفرار.

إلى ذلك كشفت مصادر عسكرية أن طائرات التحالف نفذت غارة جوية على مخزن للأسلحة، في منطقة الريمية جنوبي التحيتا بمحافظة الحديدة. وذكرت المصادر أن الطائرات قصفت مواقع أخرى وتجمعات لميليشيا الحوثي جنوبي التحيتا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. وتدعم قوات التحالف الذي تقوده السعودية قوات المقاومة المشتركة التي فتحت أكثر من جبهة قتال في الساحل الغربي، ونجحت في طرد الحوثيين من مساحات شاسعة به.