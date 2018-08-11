«الهلال الأحمر» توفر الخبز في الحديدة مجاناً

المصدر: الحديدة - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أربعة مخابز خيرية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وذلك بعد تطويرها وتأهيلها لتوفير أكثر من 12 ألف رغيف خبز يومياً توزع مجاناً على الأسر اليمنية الفقيرة والنازحة في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن وذلك في إطار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ويعزز قدراتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.

ويأتي إنشاء المخابز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات التي تؤكد مواكبة التحرير والإغاثة بشكل متزامن وبأسلوب يضمن توفير المواد والمستلزمات المعيشية اليومية إلى الأسر الأشد احتياجاً من خلال تأمين عاجل وفوري لاحتياجات أهالي المناطق المحررة ومدهم بالمزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع الخدمية بما يدعم استقرار سكانها.

مسح ميداني

ويتم تحديد احتياجات الأسر اليمنية من الخبز المجاني بناء على مسح ميداني للمناطق المستحقة قبل أن تضم في قوائم تلك المخابز لضمان وصوله إلى أماكن تواجد الأسر الأشد احتياجاً والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن مشروع دعم المخابز في محافظة الحديدة يأتي في إطار حزمة المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من الإمارات إلى الأشقاء في اليمن والاهتمام بتخفيف الآثار الإنسانية الصعبة الراهنة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي من خلال تدميرها المشاريع الخدمية والتنموية وتردي الأوضاع الاقتصادية.

دعم

وأضاف مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن مشاريع الإمارات التنموية والخدمية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة تستهدف دعم الأسر اليمنية لتجاوز تداعيات الأزمة في اليمن التي خلفت واقعاً إنسانياً صعباً في جميع مجالات الحياة الضرورية وزادت من حجم معاناة المواطنين اليمنيين.. مشيراً إلى أن تنوع المبادرات الإغاثية يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية ويوفر ظروفاً معيشية ملائمة لأهالي المناطق المحررة التي بدأ سكانها يستعيدون نشاطهم من جديد.

خطوة مهمة

وأشار الكعبي إلى أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني والاهتمام بالظروف الإنسانية الراهنة واستمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن.

ومن جانبهم.. عبر المستفيدون من افتتاح المخابز عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم سخي للمناطق المحررة من الحوثيين في محافظة الحديدة والذي يسهم في عودة الحياة الطبيعية ويساعد السكان على تجاوز التداعيات الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.. مشيرين إلى أن مبادرة إنشاء الإمارات للمخابز في محافظة الحديدة وتقديم الخبز المجاني للأسر المحتاجة يخفف كثيراً من وطأة معاناتهم ويساعدهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.

مشاريع

وتواكب «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إضافة إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على ظروف الحياة في إطار خطة شاملة وواسعة وضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في محافظة الحديدة