الإمارات: الحوثي في يأس وندعم الحل السياسي

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الداعم والثابت للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن. وأكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه مبعوث مملكة السويد إلى ليبيا واليمن بيتر سيمنبي، دعم الدولة الثابت لتلك الجهود.

واعتبر قرقاش استهداف الميليشيا الحوثية المستشفى وسوق السمك في الحديدة دليل يأس، ومحاولة ملتوية مجرمة لاستعطاف الرأي العام الدولي. وقال في تدوينات عبر «تويتر»: «استهداف الميليشيا الحوثية للمستشفى وسوق السمك في الحديدة دليل يأس ومحاولة ملتوية مجرمة لاستعطاف الرأي العام الدولي».

وفي السياق، أبلغت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بالمجزرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في الحديدة. وأكّدت في رسالة سلّمتها للأعضاء الدائمين في المجلس أن الحوثيين قصفوا بمدافع الهاون المستشفى وسوق السمك، ما أوقع ضحايا مدنيين.

في غضون ذلك، قررت السعودية استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءاً من أمس، بعد أن أكّدت قوات التحالف العربي أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ميدانياً، تمكنت ألوية العمالقة من اقتحام وسط مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد، عبر عملية عسكرية هجومية ومباغتة، توغّلت عبرها في أحياء المدينة، ووصلت إلى المجمع الحكومي في الوسط، بالتزامن مع استعادة الجيش اليمني مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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