السعودية تستأنف شحنات النفط عبر باب المندب

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن المملكة قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءاً من يوم أمس، وذلك بعد أن أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فشل

وكانت المملكة أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها الميليشيا الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعــوديتين. وقال الفالح إن «قرار استئــناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتُّخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف».

كما أكد ثقته في أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضـــيق باب المنـــدب ومنطقة جنوب البحــر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها ضمان استمرار إمداد العـــالم بالطــاقة وفق أعلى المـــعايير والاحتـــياطات الأمنية.

مصلحة

وشدد على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة، ويجـــب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها. وجاء تصريح الفالح في أعقاب البيان الأخير، الصادر عن الناطق الرسمي لقيادة قوات التحالف المشتركة لاستــعادة الشرعية في اليمن، الذي أكد أن التـــحالف قد أجرى تقييماً شاملاً لهجــمات الميليشيا الحوثية، التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق باب المندب، واتخذ حيالها جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر المضيق بالتنسيق مع المجتمع الدولي.