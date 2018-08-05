«مسام»: مليون لغم زرعها الحوثيون خلال 3 سنوات

المصدر: الرياض - وام

كشف المكتب الإعلامي للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» عن أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران زرعت مليون لغم في الأراضي اليمنية خلال ثلاث سنوات، خلفت 1194 من الضحايا الأبرياء حتى الآن، بينهم 216 طفلاً.

وقال في تصريحات أن فرق «مسام» لنزع الألغام والموزعة على مناطق عدة باليمن تمكنت خلال أسبوعين فقط من انطلاق المشروع من نزع 919 لغماً وعبوة ناسفة في كل من تعز والساحل الغربي وبيحان وعسيلان وصعدة وشبوة ومأرب.. وهي في معظمها ألغام مضادة للآليات والأفراد ومحرمة دولياً، ومن مصادر مختلفة، ناهيك عن الألغام محلية الصنع أو الإيرانية المنشأ وعددها 288 لغماً.. مشيراً في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى تطوير الميليشيا في إطار استهدافها المدنيين الأبرياء وترويعهم، الألغام المضادة للمركبات وتحويلها إلى ألغام مضادة للأفراد، ليتسنى لها استخدامها في مشروعها الطائفي التوسعي القائم على الإرهاب وتخويف الآمنين.

ويعد المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» مشروعاً إنسانياً بحتاً أطلقته المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم 25 يونيو الماضي بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الانقلابيون الحوثيون، وأودت بحياة الكثير من اليمنيين الأبرياء.

وينقسم «مشروع مسام» إلى عدة مراحل، أهمها البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر بعد، إلى جانب توفير التدريب للفرق المحلية وتجهيزها، علاوة على تنفيذ عمليات التطهير الشاملة بما يتماشى والمعايير الدولية بمجال نزع الألغام.