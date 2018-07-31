إشادة أممية بدور الإمارات الإنساني في اليمن

المصدر: Ⅶ الرياض، عدن - وكالات

أشادت الأمم المتحدة بجهود الإمارات في إغاثة الشعب اليمني في محافظة الحديدة، ودورها الرائد في نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وتطهير المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن، ما أسهم في الحفاظ على أرواح المدنيين.

وقال وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن إن مبادرات الإمارات الإنسانية تؤكد حرصها الكبير على مستقبل الشعب اليمني وحماية أبنائه بما ينسجم وخطط الأمم المتحدة في اليمن، وتوفير حياة معيشية طيبة لسكان المناطق المحررة، عبر تلبية الاحتياجات العاجلة للمتأثرين والمتضررين من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون، وخلّفت عدداً كبيراً من الضحايا الأبرياء.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

ميدانياً، تتأهب المقاومة اليمنية المشتركة لإطلاق معركة تحرير مدينة زبيد الاستراتيجية بمحافظة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية، في موعد اقترب كثيراً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة. وأعلنت مصادر عسكرية يمنية وصول تعزيزات للقوات المشتركة استعداداً لانطلاق معركة حاسمة لتحرير مدينة الحديدة غربي اليمن.

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