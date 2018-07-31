ترميم مدرسة في الضالع بدعم إماراتي

المصدر: الضالع - وام

دشن وكيل محافظة الضالع، نبيل العفيف، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محسن الحنق، أمس، مشروع ترميم «مدرسة 22 مايو» بمنطقة حجر في الضالع، والذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي ضمن فعاليات «عام زايد».

وقال وكيل محافظة الضالع إن مشاريع إعادة وتأهيل مدارس التعليم تعد أحد الأنشطة والمشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في الضالع.

وقدم، باسم السلطة المحلية وكل أبناء الضالع، الشكر والعرفان لدولة الإمارات التي تقف إلى جانب الشعب اليمني لتجاوز ظروفه الصعبة.

من جهته، أعرب مدير عام التربية والتعليم في الضالع عن سعادته بما تقدمه دولة الإمارات من دعم متميز لقطاع التربية والتعليم، مشيراً إلى أن وصول الهلال الأحمر الإماراتي إلى هذه المناطق النائية دليل على حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم وتشجيع التعليم الذي يعد أساس بناء شعوب العالم ونهضتها.