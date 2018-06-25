انشقاقات وإعدامات بين قيادات الحوثي في الحديدة

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

شهدت مدينة الحديدة اليمنية عمليات تصفية ميدانية داخل ميليشيا الحوثي الانقلابية، بسبب الهزائم الكبيرة التي تتعرض لها الميليشيا، كما حدثت حالات انشقاق في قياداتها الميدانية.



ودفعت الحالة الهستيرية الميليشيا إلى ممارسة انتهاكات بحق المدنيين في الحديدة، وشهدت منطقة ساحل الدوار والمنصة اشتباكات بين لواء العمالقة والمتمردين. وقصفت مقاتلات التحالف العربي أهدافاً للميليشيا في مديرية الدريهمي ضمن الاستعدادات لتنفيذ الهجوم الفاصل لتحرير الميناء والمدينة.

وكشف التحالف العربي عن منع الميليشيا، التي تحتل ميناء الحديدة، دخول سفينتين محملتين بمشتقات نفطية إلى الميناء لإفراغ شحنتيهما.

إنسانياً، قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات للقطاع الصحي في محافظة حضرموت، حيث سلّمت مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه أجهزة ومعدات طبية حديثة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.

كما وزعت مكافآت مالية للأطباء المناوبين خلال إجازة عيد الفطر في المرافق الصحية في عدن.



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