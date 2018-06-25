دعم إماراتي متواصل للقطاع الصحي في اليمن

المصدر: حضرموت، عدن - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات للقطاع الصحي في محافظة حضرموت، كما وزعت مكافآت مالية للأطباء المناوبين خلال إجازة عيد الفطر السعيد في المرافق الصحية في عدن.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للقطاع الصحي والمنشآت والمراكز الطبية والمستشفيات المركزية والعامة في المحافظات اليمنية المحررة في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل الشعب اليمني الشقيق.

وسلمت الهيئة، أول من أمس، مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بحضرموت أجهزة ومعدات طبية حديثة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.

وأكد محمد عبيد الشامسي، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن تسليم هذه المعدات والأجهزة الطبية يأتي في إطار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات الحكومية بعدة محافظات يمنية، ومنها حضرموت.

دعم مستمر للقطاع الصحي من قبل الهلال الأحمر الإماراتي | وام

توفير المعدات

ونوّه إلى حرص الهيئة على توفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وتغطية النقص في كل المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الأهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

من جهته، أشاد الدكتور أحمد بازمول، المدير العام لمستشفى إعادة الأمل، بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الصحية بالمحافظة.. مؤكداً أهمية هذه الأجهزة والمعدات الطبية في تخفيف المعاناة وتوفير خدمات طبية راقية. وثمّن بازمول الجهود التي تبدلها دولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي في تعزيز ودعم القطاع الصحي بالاحتياجات المطلوبة.

مكافآت للأطباء

في السياق، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مكافآت مالية للأطباء المناوبين خلال إجازة عيد الفطر السعيد في المرافق الصحية في عدن تقديراً وتكريماً لهم لجهودهم في خدمة المرضى.

وسلّم فرق هيئة الهلال الأحمر في عدن الدكتورة إشراق السباعي، وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، المكافآت المالية للأطباء المناوبين خلال إجازة عيد الفطر المبارك في المجمع الصحي بمديرية القلوعة والمجمع الصحي بمديرية البريقة والمجمع الصحي في مديرية التواهي بعدن، ضمن المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة في المحافظات اليمنية بمناسبة عام زايد.

وأعربت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية عن شكرها لهذه اللفتة الإنسانية والدعم الأخوي من دولة الإمارات، ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، السباقة دائماً إلى العطاء والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن الحافز المالي التكريمي المقدم للأطباء يهدف إلى تشجيعهم على مواصلة الجهد خدمة للمرضى في مختلف الأوقات، بما في ذلك أوقات الإجازات الرسمية، إضافة إلى رقي مستوى الخدمة الصحية.

تقدير وشكر

من جانبهم عبر الأطباء المستفيدون من مكافآت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن تقديرهم وشكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما قدمته لهم من حافز مالي أشعرهم بأهمية ما يقومون به من رعاية للمرضى، وتقديراً لجهودهم.

وأكد الأطباء أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعد أول هيئة إنسانية تقوم بهذه اللفتة الكريمة تجاه طاقم الأطباء في عدن، الذين واصلوا العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر السعيد.