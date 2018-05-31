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المقاومة على بعد 6 كيلو مترات من المطار

الحديدة تنتفض في وجه الحوثي

المصدر:
  • عدن -وكالات
التاريخ:

قوات الشرعية تفكك منظومة صواريخ استولت عليها من الحوثي | تصوير: علي جعبور

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باتت قوات الشرعية على بعد 6 كيلومترات من مطار الحديدة، وتمكنت من استعادة منظومة صواريخ باليستية جنوبي الحديدة، كانت بأيدي ميليشيات الحوثي، تزامناً مع انهيارات الميليشيات الانقلابية على الأرض بمقتل 58 عنصراً، بينهم قياديون، فيما كسر الجيش الوطني هجوماً للميليشيا في محيط البرح غرب تعز، ونفذوا هجوماً معاكساً، وتم تحرير التبة الحمراء المحيطة بمنطقة البرح.

ونفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من شباب مدينة الحديدة، وذلك بتهم «الخيانة والتآمر» والعمل مع قوات المقاومة. وأكد الناطق باسم المقاومة الوطنية في اليمن، العقيد الركن صادق الدويد، أن الحديدة تشهد حالياً انتفاضة شعبية كبيرة في وجه ميليشيا الحوثي وممارساتها الإرهابية في حق أبناء الشعب اليمني، في ظل انتظار الأهالي لحظة دخول قوات التحالف والمقاومة لتحرير الحديدة. وأضاف أن «هزيمة مدوية» في انتظار الحوثيين على جبهة الساحل الغربي، وسط التقدم العسكري المستمر لقوات المقاومة.

 

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