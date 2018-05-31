خادم الحرمين يؤكد موقف السعودية الداعم لليمن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أول من أمس بقصر السلام الملكي بمدينة جدة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حيث أكد موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز جوانب التنسيق الأخوي المميز والمشترك بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وقد عبر هادي عن سروره بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً مواقفه الأخوية الصادقة تجاه اليمن ودعم المملكة لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقف والظروف.

وأكد الرئيس اليمني أن هذه المواقف ستظل حاضرة وخالدة في ذاكرة الشعب اليمني لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر الملك سلمان بن عبد العزيز عن سروره باستقبال هادي مؤكداً موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية المتينة والعروبية الأصيلة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مأدبة سحور على شرف الرئيس اليمني.

وكانت نائبة رئيس مجموعة مجلس شيوخ فرنسا ناتالي جوليت، أشادت بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساعدة الأشقاء في اليمن، في ظل الحصار والحرب المفروض عليهم من الميليشيات الحوثية، وثمنت جوليت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تأمين كافة المساعدات الطبية من خلال المركز.