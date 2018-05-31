تسليم شحنة أدوية من الإمارات إلى مكتب الصحة في عتق

سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، شحنة أدوية نوعية مقدمة من دولة الإمارات إلى مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، تقدر بشاحنتين من الأدوية العلاجية والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، محمد النيادي، إن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن الحالات المرضية، واستجابة لمناشدات الأشقاء في مكاتب الصحة العامة والسكان، ومستشفى عتق المركزي، والمستشفيات والمراكز الصحية في مديريات المحافظة، وحرصاً من دولة الإمارات على تقديم المساعدة والعون لأبناء محافظة شبوة، لمجابهة الصعوبات والاحتياجات الطارئة للحالات المرضية والإنسانية في عموم مناطق ومديريات المحافظة، لكون ذلك واجباً إنسانياً أساسياً.

وأوضح النيادي أن هذه الشحنة من الأدوية ستوزع على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية العاملة في المديريات حسب احتياجات كل منها، مؤكداً أن الهيئة ستكثف عملها الإنساني في محافظة شبوة عبر تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية للأهالي والأسر المعوزة، وتلبية احتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور الذي يعانيه معظم السكان.

إشادة

من جانبه، أشاد القائم بأعمال مدير مكتب الصحة العامة والسكان، ناصر البعسي، بالدعم السخي والمتميز الذي تقدمه الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لليمن بشكل عام، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص، خاصة في الجانب الصحي، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد من جراء الحرب التي يشنها الحوثيون.

وأكد أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في الإمارات الذين كانوا سباقين دوماً في دعم ومساعدة اليمن في مختلف المراحل، مشيراً إلى أن التنسيق بين مكتب الصحة العامة والسكان ورئاسة وأعضاء فريق الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة يسير بخطى ثابتة وتفاهم كامل بهدف خدمة أهالي المحافظة ومد يد العون والمساعدة لهم.