بإسناد من قواتنا.. الشرعية تسيطر على الفازة ومفرق زبيد.. والجيش يتقدم باتجاه الحديدة

تمكنت قوات المقاومة اليمنية باشتراك وإسناد من القوات الإماراتية والسودانية من السيطرة على مفرق زبيد والفازة وتحرير منطقة المغرس الاستراتيجية و 50٪ من مديرية التحيتا وسط تقدم ميداني كبير للقوات من عدة محاور في الساحل الغربي لليمن باتجاه الحديدة.

كما حققت قوات الشرعية، اختراقات كبيرة في جبهات القتال، حيث تمكنت من طرد الحوثيين من مفرق المغرس، والسيطرة على منطقة الجبيلة في الساحل الغربي، كما تمكن الجيش اليمني من تحرير وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع والسنام وأجزاء كبيرة من جبال الحديد في صعدة والتقدم في تعز.

من جهة أخرى كان وفد الهلال الأحمر الإماراتي أول الموجودين في سقطرى، حيث بادر بتقديم المساعدات للمتضررين من إعصار مكونو. إلى جانب إعادة إصلاح وتعبيد طريق حيبق. وأكد سفير دولة الإمارات في اليمن سالم الغفلي، أن الإمارات تبذل أقصى جهودها للوقوف إلى جانب الأشقاء في جزيرة سقطرى. وقال: تم توفير ملاجئ سريعة في مراكز خاصة وفي المساجد والمدارس، كذلك تم إصلاح المولدات الكهربائية وعاد التيار الكهربائي إلى أجزاء كبيرة من الجزيرة.

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