المقاومة اليمنية تحرّر مديرية الفازة ومفرق زبيد

سطّر مقاتلو المقاومة في اليمن باشتراك وإسناد من القوات الإماراتية والسودانية ملاحم بطولية توّجت بالسيطرة على مديرية الفازة بالكامل.

وحصار الميليشيا الإيرانية في مديريتي التحيتا والزبيد، وفيما طردت قوات الشرعية عناصر الميليشيا من مفرق المغرس، وواصلت التقدم في منطقة السويق.

دمّرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات الحوثثين في الساحل الغربي.وتمكنت قوات المقاومة اليمنية من السيطرة على مفرق زبيد والفازة وتحرير منطقة المغرس الاستراتيجية و 50 في المئة من مديرية التحيتا وسط تقدم ميداني كبير للقوات من عدة محاور في الساحل الغربي لليمن باتجاه الحديدة أربك صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية من اختراق الصفوف الأمامية لميليشيا الحوثي في عمليات عسكرية نوعية ومباغتة أسفرت عن حدوث حالة من الهلع الشديد لدى عناصر الميليشيا خوفا من القتل أو الوقوع أسرى في قبضة المقاومة اليمنية وذلك بعد تضييق الخناق عليهم في كافة جبهات القتال.

ولقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم بينهم قيادي ومشرف حوثي في مديرية التحيتا مع عدد من أتباعه في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية بكافة تشكيلاتها وسط استمرار المواجهات التي تخوضها قوات المقاومة اليمنية جنوب الحديدة ضمن العملية العسكرية الواسعة باتجاه المحافظة وتطهيرها من الميليشيات.

ونجحت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية في التضييق على ميليشيا الحوثي ما أسفر عن هروب عناصرها من الجبهات تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم فيما قاموا ببيع أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب مناسبة وذلك بعد الانتصارات المتلاحقة في جبهة الساحل الغربي وقرب انهيار المشروع الانقلابي في اليمن.

وقتل 83 مسلحا من ميليشيات الحوثي، فيما أصيب العشرات في مواجهات هي الأعنف مع المقاومة اليمنية، وغارات للتحالف العربي في مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي.

وتقدمت المقاومة بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف، بعمق 15 كيلومتراً، وسيطرت على عدة مناطق ومزارع كانت تتمركز فيها ميليشات الحوثي. ونفذت المقاومة عملية التفاف وتمكنت من طرد عناصر الميليشيات من مفرق المغرس، وواصلت تقدمها في منطقة السويق بعد السيطرة على منطقة الجبيلة. ومن بين قتلى الحوثيين، القائد الميداني لمسلحي الميليشيات في مديرية التحيتا عبد الله عطيفي، الذي لقي مصرعه في مواجهات مع المقاومة.

إحكام قبضة

وتركّزت المواجهات الميدانية وضربات طائرات التحالف، في الشعاب الواقعة جنوبي التحيتا والجراحي، كما دمرت الضربات 12 مركبة عسكرية مع أسلحتها في التحيتا وزبيد، بمحافظة الحديدة. وأحكمت ألوية العمالقة والمقاومتان الوطنية والتهامية، قبضتها على الطريق الواصل بين التحيتا وزبيد.

وأصابت ثنائية التقدم الميداني للمقاومة ودقة استهداف طائرات التحالف، المليشيات بحالة هلع جماعي، وزادت عليهم الضغط في جبهة الساحل الغربي.

انتصارات شرعية

إلى ذلك، واصلت قوات الشرعية في اليمن أمس، انتصاراتها المتوالية وضرباته ضد عناصر ومواقع ميليشيا الحوثي الإيراني في عدة جبهات، حيث تمكنت من طرد الحوثيين من مفرق المغرس، وواصلت تقدمها في منطقة السويق بعد السيطرة على منطقة الجبيلة في الساحل الغربي.

كما أصابت مقاتلات قوات التحالف العربي عربات تعزيز لميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي أسفر عن مقتل 40 مسلحاً، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع والسنام وأجزاء كبيرة من جبال الحديد في صعدة. سيطر الجيش الوطني والمقاومة في تعز على منطقة وادي الجسر الرابط بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بالستيا أعلى نجران.

وشن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس غارات على تعزيزات للميليشيات الحوثية في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ووفق مصدر محلي، فإن طائرات من طراز «أباتشي» أطلقت أكثر من 13 صاروخاً على 12 عربة عسكرية للحوثيين. وأدى القصف لتدمير كل المركبات المستهدفة ومقتل جميع عناصر الميليشيا الذين كانوا على متنها وهم أكثر من 40 مسلحاً.

مقتل العشرات من الحوثيين

وفي الحديدة، لقي 83 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية حتفهم، وأصيب العشرات في مواجهات هي الأعنف مع المقاومة اليمنية، وغارات للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالساحل الغربي لليمن.

وتقدمت المقاومة اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية بعمق 15 كيلومتراً، وسيطرت على عدة مناطق ومزارع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية. ونفذت المقاومة اليمنية عملية التفاف، وتمكنت من طرد الحوثيين من مفرق المغرس، وواصلت تقدمها في منطقة السويق بعد السيطرة على منطقة الجبيلة.

سيطرة

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن الجيش اليمن والمقاومة في تعز سيطرا على منطقة وادي الجسر الرابط بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة غرب تعز والذي يعد أحد أهم خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية في الجبهة الغربية للمحافظة وذلك بعد معارك ضارية دامت لـ6 ساعات.

وفي صعدة، تفرض قوات الجيش اليمني في عملياتها العسكرية، حصاراً خانقاً على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم، محافظة صعدة معقلها الرئيسي، أقصى شمال اليمن.

وتؤكد مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني استعادة السيطرة الكاملة على كافة المساحة المحيطة بمركز مديرية باقم ولم يتبق سوى أربعة كيلومترات تفصلها عنه، إذ حررت وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع والسنام وأجزاء كبيرة جداً من جبال الحديد.

اعتراض صاروخ

إلى ذلك، اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية «محافظة عمران» باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة.

مواجهات عنيفة

تجدّدت المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي بمديرية المتون شمال محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين الجيش الوطني والميليشيا في سلسلة جبال حام وجبهة مزوية بمديرية المتون، حيث حاولت عناصر الميليشيا التسلل إلى مواقع الجيش، بغية استعادتها بعد أن خسرتها خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا إضافة إلى خسائرها.