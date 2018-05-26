ميليشيا الحوثي تنهب أصول دائرة الأشغال العسكرية في صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على نهب وبيع مولدات ومعدات ثقيلة تابعة لدائرة الأشغال العسكرية في العاصمة صنعاء تقدر بمئات الملايين.

وأكدت مصادر مطلعة وأخرى متطابقة أن مشرف ميليشيا الحوثي، المدعو أبو عمار الهادي، أقدم على نهب عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة الخاصة بدائرة الأشغال العسكرية من داخل مخازن الدائرة الكائنة بحي سعوان.

ولفتت المصادر إلى أن المدعو أبو عمار وجه المهندسين والعاملين بدائرة الأشغال العسكرية بإخراج المولدات والمعدات من داخل المخازن ووضعها في كنتيرات، زاعماً حرصه عليها من أي تضرر جراء غارات مرتقبة لمقاتلات التحالف العربي.

وطبقاً للمصادر فإن أبو عمار مع عدد من عناصر الميليشيا قاموا بنقل المولدات الكهربائية والمعدات وأخرجوها وبيعها لتجار محليين من بينهم مؤسسة أبو الرجال التجارية بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الريالات.

ووفقاً للمصادر فإن مشرف الميليشيا ذاته قام بنهب وبيع عدد من المحطات باهظة الثمن خاصة بتحلية وتنقية المياه، والتي كانت مخصصة لمعسكرات الجيش الواقعة في المناطق الساحلية وداخل الجزر اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن المشرف الحوثي أصبح في ثراء فاحش، حيث قام بشراء محطة للمشتقات النفطية وعدد من الأراضي والسيارات في العاصمة صنعاء.

الجدير بالذكر أن الميليشيا لجأت مؤخّراً إلى نهب وبيع معدات الدولة، وذلك تخوفاً من التقدمات الميدانية التي تحرزها قوات الجيش الوطني في جبهات القتال المختلفة، والذي من المتوقع أن تصل إلى العاصمة صنعاء في أي لحظة.