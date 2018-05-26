ميليشيا الحوثي تختطف 180 موظفاً

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 180 موظفاً أثناء توجههم إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستلام رواتبهم. وتأتي هذه الحادثة بعد مطالبة الموظفين برواتبهم من ميليشيا الحوثي، لترد عليهم الميليشيا بأن رواتبهم في عدن.

اختطاف

وقالت مصادر حكومية إن نقاط التفتيش التي نشرتها الميليشيات على طول الطريق المؤدي إلى جنوب البلاد اختطفت اكثر من 180 موظفاً عمومياً ومن مختلف الدرجات الوظيفية خلال شهر رمضان وتتهمهم بمحاولة الهروب والانضمام للشرعية.

وذكر مسؤولون أن بعض المختطفين اضطر للاستدانة لتغطية تكاليف السفر للوصول إلى عدن لاستلام رواتبهم غير أن عناصر الميليشيات اختطفتهم وصادرت ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

ووفقاً لهؤلاء فإن آخر عملية اختطاف طالت الموظفين من قبل نقاط الميليشيا، كانت أول من أمس، حيث اختطفت الميليشيا أربعة مدراء عموم في رئاسة الوزراء كانوا متجهين إلى عدن للبحث عن رواتبهم. حيث أوقفوا بنقطة التفتيش وأخذوا إلى السجن بتهمة الهروب للالتحاق بالشرعية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج العاصمة صنعاء،عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت مؤخراً حملة خطف لعدد من الأشخاص بينهم جنود محسوبون عليها بتهمة التخابر مع التحالف العربي بعد تنفيذ الأخير غارات ناجحة استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة بصنعاء.