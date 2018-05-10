واشنطن تسعى لتحالف دولي لاحتواء أعمال إيران الخبيثة

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تواصلت موجة ردود الفعل المرحبة بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، إذ رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرار، فيما دعت الجامعة العربية إلى مراجعة الاتفاق، بينما أكد البيت الأبيض أن أميركا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع المقبل «على أقرب تقدير». وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من «عواقب وخيمة جداً» في حال استأنفت برنامجها النووي، بينما أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تتشاور مع حلفائها للتوصل إلى اتفاق يحتوي أعمال إيران الخبيثة، وأضافت أنها تسعى لتشكيل مجموعة دولية للضغط على إيران سياسياً واقتصادياً.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك.

ومنيت العملة الإيرانية بخسائر تاريخية، حيث هبط الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي جديد عند 80 ألف مقابل الدولار، ليقفز الدولار بنحو 5000 ريال فور إعلان انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد القرار الأميركي بشأن النووي الإيراني.

ويتم حالياً وضع خطط في بروكسل لاقتراح إجراءات تحظر تطبيق العقوبات الأميركية في تحرك نادر ضد حكومة حليفة.

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