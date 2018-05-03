نقل أول سجين من غوانتانامو في عهد ترامب

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز بخليج جوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددا.

وذكر الجيش الأميركي أن نقل أحمد محمد هزاع آل الدربي‎ إلى السعودية قلص عدد نزلاء السجن إلى 40.

وكانت أخر مرة غادر فيها سجين المنشأة الواقعة في كوبا يوم 19 يناير 2017 وهو اليوم الذي سبق تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

كانت رويترز قالت في مارس إن عملية نقل آل الدربي تسير بخطى ثابتة.

وأوضحت سارة هيجنز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) أن عملية النقل جرت بموجب شروط اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أبرم عام 2014 يتيح لآل الدربي قضاء بقية عقوبته وهي السجن 13 عاما هناك.

كان الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش قد افتتح المنشأة لينقل إليها المشتبه بهم إرهابيا الذين جرى اعتقالهم في الخارج بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأصبحت المنشأة ترمز إلى ممارسات الاحتجاز الوحشية مما جعل الولايات المتحدة تتعرض لاتهامات بالتعذيب.

وقلص الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عدد السجناء بالمنشأة من 242 إلى 41 لكنه لم يف بوعده بإغلاق معتقل جوانتانامو قبل مغادرة السلطة العام الماضي.

وعلى النقيض تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل سجناء إلى المنشأة مجددا قائلا إنه يرغب في "أن تصبح مليئة ببعض الأشرار".

ووقع ترامب على أمر في يناير بأن تظل المنشأة مفتوحة ولمح في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس هذا العام إلى إمكانية نقل أعضاء من "داعش" أو القاعدة إلى المعتقل.