السجن عامين بحق رجل سرق "شوكولاتة وبان كيك" في التشيك أثناء الإغلاق

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل إعلام في التشيك اليوم الجمعة أن محكمة تشيكية قضت بالسجن لمدة أكثر من عامين بحق رجل سرق بعض الأشياء من متجر خلال الإغلاق المفروض في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "برافو" اليوم الجمعة أن المحكمة في مدينة بلزين قضت بالسجن 26 شهرا، دون إمكانية إطلاق سرح مشروط، بحق رجل /32 عاما/ لإدانته بسرقة "بان كيك" من متجر خلال الإغلاق.

وجاءت العقوبة القاسية نتيجة لحالة الطوارئ الوطنية المفروضة في البلاد بداية من 12 مارس وحتى17 مايو الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شهدت بشكل تلقائي عقوبات قضائية أكثر صرامة حتى في الجرائم البسيطة.

وتردد أنه جرى القبض على الرجل متلبسا بينما كان يحاول إخفاء رقائق البان كيك في جيبه.

وبعد ثلاثة أيام، تردد أيضا، أنه حاول تهريب 15 قطعة شوكولاتة من متجر آخر بإخفائها تحت سترته، وأقر الرجل بجريمة السرقة.

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