فشلت في علاج والدها من الإدمان فقتلته

المصدر: باريس- مريم بومديان

قتلت فتاة فرنسية في العقد الثالث من العمر والدها «مدمن الكحول» بعد أن فشلت في علاجه طوال عامين، بأن قامت بتوثيقه بالحبال وتكميم فمه وأنفه بإحكام إلى أن لفظ أنفاسه مختنقاً، فقامت الفتاة بإبلاغ شرطة النجدة وسلمت نفسها للشرطة معترفة بقتل والدها "55 عاماً" عن طريق الخطأ، وأنها كانت تحاول علاجه من إدمان الكحول الذي حوّل حياته وحياة الأسرة بالكامل إلى جحيم، أحيلت الفتاة إلى النيابة التي وجهت إليها تهمة التعذيب المفضي إلى القتل.

وكانت شرطة نجدة مدينة سرتراسبورغ -شرق فرنسا- قد تلقت بلاغاً، من فتاة تدعى «إيديت.و» 28 عاماً، بوفاة والدها «جو.و» 55 عاماً، وأنها السبب وراء الوفاة، وبانتقال فريق البحث والتحري ومعاينة المنزل وجثة الأب، تبين أن الفتاة قد أوثقته بالحبال قبل الوفاة بساعات وأنها كممت أنفه وفمه بإحكام لعدم إصدار أصوات أو الاستغاثة بالجيران، وذلك بعد مشاجرة حامية بينه وبين أفراد أسرته المكوّنة من الفتاة وأمها وشقيقتها الصغرى «15 عاماً»، قام الأب بالتعدي عليهن جميعاً بالضرب تحت تأثير الكحول، فقامت الفتاة الكبرى «إيديت» بطرحه أرضاً وتوثيقه ونقله إلى غرفة مستقلة بمساعدة شقيقتها ووالدتها، لكن إحكام تكميم الأنف والفم أدى إلى الوفاة بعد ساعات من توثيقه دون أن تدرك الفتاة.

تعذيب لحد القتل

وأفادت الفتاة أمام سلطات التحقيق بأن والدها كان مدمناً للكحول منذ سنوات طويلة، وأنها أدخلته مصحة للعلاج من الإدمان أكثر من مرة، لكنه كان يعود لشرب الكحول بعد خروجه من المصحة، وكان يتشاجر مع الأسرة بالكامل بصفة مستمرة، ويتعدى عليهن بالضرب ويحطم أثاث المنزل، وهذا ما أكده الجيران في شهادتهم أيضاً أمام رجال التحقيق، وفي ليلة الحادث عاد الأب إلى المنزل في حالة سكر كامل، وكان يتصرف بعشوائية وفي حالة هياج، فقام بالتعدي بالضرب على إيديت وشقيقتها ووالدتها، وهدد بإشعال النيران في المنزل، فقامت الفتاة بطرحه أرضاً وتوثيقه، وأقرت أمام سلطات التحقيق بأنها كانت تهدف فقط لشل حركته ومنعه من تنفيذ تهديده بإشعال الحريق في المنزل، وأنها كممته لمنع إزعاج الجيران لكنه توفي خنقاً، وهذا ما أكدته والدتها وشقيقتها وأثبتته فحوص الأدلة الجنائية والطب الشرعي، فوجّه إليها الاتهام بالتعذيب المفضي إلى القتل في حق والدها.