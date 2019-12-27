ضحايا محتملون في انهيارات جليدية بسويسرا والنمسا

المصدر: رويترز

تبحث فرق الإنقاذ عن ضحايا تحت ركام الثلوج بعد وقوع ثلاثة انهيارات جليدية في منتجع أنكوغل النمساوي للتزلج وحدوث انهيار آخر بمنتجع أندرمات السويسري أمس الخميس، مما أدى لإصابة شخصين على الأقل.

وقال متحدث باسم الشرطة السويسرية إنه جرى انتشال شخصين أصيبا بجروح طفيفة من أسفل الثلوج ونُقلا إلى المستشفى بعد انهيار هائل أدى لاندفاع الثلوج على ممر التزلج بمنتجع أندرمات.

وأضاف أن أربعة آخرين انتشلوا من دون أن يصابوا بأذى لكن لم يتضح بعد عدد من قد تكون الثلوج قد طمرتهم، مشيرا إلى أن فريق إنقاذ كبيرا يعمل في الموقع.

ووفقا لمعهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية، فإن مستوى الخطر في المنطقة كان مقدرا بثلاث درجات من خمس مع وجود التهديد الأساسي من الثلوج المتساقطة حديثا، وكذلك تلك التي تجرفها الرياح.

وفي النمسا، قال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة انهيارات جليدية وقعت في أنكوغل بإقليم كارينثيا.

وقع أحد الانهيارات خارج منحدر تزلج وطمر شخصين تمكنا لاحقا من الخروج من تحت كتل الجليد.

وقال المتحدث إن فريق إنقاذ كبيرا يبحث عن ضحايا محتملين في انهيار جليدي كبير آخر اتجه مباشرة صوب منحدر التزلج لكنه لم يعثر على أحد بحلول عصر أمس الخميس.

ووفقا لنظام التحذير في إقليم كارينثيا كان مستوى التحذير من وقوع انهيارات جليدية في المنطقة أيضا عند ثلاث درجات من أصل خمس.