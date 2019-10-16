شاهد لحظة اصطدام سيارة بواجهة مطعم في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت إحدى الكاميرات المثبتة في مطعم بمدينة جدة السعودية لحظة اصطدام سيارة تقودها سيدة عربية بواجهة المطعم. ما أدى إلى إصابة أحد عمال المطعم بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.

وحسبما أوردت الموقع الالكتروني لجريدة المدينة فإن شرطة جدة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام في شارع فلسطين، لمركبة من نوع "هيونداي" تقودها امرأة من جنسية عربية، بواجهة أحد المطاعم. ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المحل بإصابة خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أحد المواطنين. وباشرت الجهات الأمنية والمرور الحادث، وتم استكمال الإجراءات اللازمة؛ فيما لم يُسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

الجدير بالذكر، أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو الحادثة، وأشادوا بحسن تصرف أحد العمال بالمطعم فور وقوع الحادث ومبادرته بإغلاق "أنبوبة الغاز" لمنع حدوث كارثة.