طالبة تقتل سائقاً حاول اغتصابها

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد مركز العياط في محافظة الجيزة في مصر واقعة غريبة بطلتها طالبة في العقد الثاني من عمرها قتلت سائق أجرة "ميكروباص" حاول التعدي عليها جنسياً.

واتصلت الطالبة بقسم شرطة العياط من مسرح الجريمة وأخبرت الجهات الأمنية أنها سددت للسائق عدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة وتبين صحة ما جاء على لسان المتهمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على المتهمة.

وقالت الطالبة خلال اعترافاتها إن المجني عليه حاول التعدي عليها جنسيًا داخل السيارة خاصته مستغلا الدخول في منطقة نائية بعيد عن الناس.

وأضافت خلال التحقيقات التي أجريت معها أنها كانت تدافع عن شرفها وأنها ليست نادمة على قتل ذلك المجرم، موضحة أنه هددها بسلاح أبيض "مطواة" فحاولت استمالته دون العنف، وفور إلقائه السلاح الأبيض تناولته وسددت له عدة طعنات.