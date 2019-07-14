تفاصيل مقتل سائق على يد طالبة مصرية عمرها 15 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

قصة الطالبة المصرية "أميرة" صاحبة الـ15 ربيعًا من عمرها، والتي أنهت حياة سائق سيارة ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيًا فقتلته دفاعًا عن شرفها، جذبت تفاصيلها كل من قرأها. فهذه الطفلة ضربت مثالاً في كيفية الحفاظ على شرفها رغم أنها أصبحت في نظر القانون قاتلة.

بداية القصة كما نشرها موقع البوابة نيوز بدأت خيوطها بخطة شيطانية دبرها 3 مجرمين لاغتيال براءة تلك الطفلة، فبعد أن خرجت مع اثنين من هؤلاء المجرمين في نزهة بأحد الأماكن العامة فهي كانت على علاقة بأحدهما، وفي الزحام اختفى الشابان، وتركا الفتاة، "وهي كانت الخطة" فحاولت الفتاة الاتصال بأحدهما فرد عليها شخص غريب، وقال لها إنه عثر على الهاتف وطلب منها مقابلته للحصول على الهاتف المحمول الذي تعود ملكيته إلى صديقها، وبالفعل ذهبت تلك الصغيرة وبعد أخذ الهاتف من ذلك المجرم، عرض عليها توصيلها إلى محل سكنها بالسيارة "الميكروباص" خاصته.

وفي الطريق وفي إحدى المناطق الجبلية قام هذا الذئب بمراودة الفتاة عن نفسها فرفضت، فأخرج سلاحا أبيض "سكين" وهددها، فأظهرت له القبول، وترك السلاح الأبيض من يده، فأمسكت به الفتاة وسددت له 4 طعنات بمنطقة الصدر، وتركته غارقًا في دمائه، وحاولت تمالك أعصابها في لحظات عصيبة مرت عليها، وذهبت إلى قسم شرطة العياط وسلمت نفسها.

كانت البداية عندما قدمت الطفلة "أميرة" إلى ديوان قسم شرطة العياط، وبيدها سلاح أبيض "سكين" وملابسها ملطخة بالدماء، وعلى الفور تم اقتيادها إلى مكتب رئيس مباحث القسم، وأمامه أدلت الطفلة صاحبة الـ15 عاما، بأنها أقدمت على قتل سائق سيارة ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيًا بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى المكان الذي أشارت إليه الطفلة "محل الواقعة" وتبين حقيقة ما جاء على لسان المتهمة، وبمناقشة المتهمة أقرت بأنها كانت رفقة شابين وفي زحام المكان الذي يتواجدون فيه اختفى الشابان، وعند محاولتها الاتصال بأحدهما، رد على هاتف صديقها شخص آخر، وطلب مقابلتها لإعطائها الهاتف المحمول، وبالفعل قابلته الفتاة وعرض عليها توصيلها إلى محل سكنها بسيارة ميكروباص خاصته، وفي الطريق وفي إحدى المناطق النائية حاول التعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح، فغافلته وقامت بتسديد عدة طعنات له.

وبعمل التحريات تم ضبط الشابين اللذين أبلغت الفتاة بأوصافهما وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتلك القصة بالاتفاق مع السائق، وتم التحفظ عليهما للعرض على النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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