صدم زوجين مسنين .. فأشعل النار في سيارته

المصدر: د ب ا

صدم سائق في ألمانيا زوجين مسنين بسيارته ثم هرب وأضرم النار في سيارته وذلك حسبما ذكرت شرطة مدينة بوبينجن ان دير ريمس بولاية بادن فوبتمبرج جنوب ألمانيا، اليوم الخميس.

وأوضحت الشرطة أن السائق/27 عاما/ كان يقود سيارته بسرعة عندما خرج عن الطريق عند مروره بمنعطف، وصادف ذلك وجود رجل مسن/84 عاما/، وزوجته/79 عاما/ على جانب الطريق، مما أدى لاصطدام السيارة بهما مساء أمس الأربعاء.

استمر السائق في قيادة السيارة وابتعد عن مكان الحادث بضعة كيلومترات ثم أوقف سيارته وأضرم فيها النار لإخفاء جريمته، وهرب مترجلا هو ورفيق له عبر الحقول القريبة، ولكن الشرطة نجحت في الإمساك به هناك.