مقتل17 شخصا في حادث بمنجم شرقي أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن 17 شخصا لقوا حتفهم في حادث وقع بأحد المناجم في شرق أوكرانيا.

وقال ليونيد باسيشنيك، رئيس إقليم لوهانسك الانفصال المدعوم م نروسيا، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه جرى سحب كل جثث عمال المناجم من مهواة المنجم.

ومن المنتظر إقامة يوم حداد في المنطقة يوم الاثنين.

وتشير التقارير الأولية إلى أن انفجار غاز الميثان تسبب في انهيار جزء من منجم "يوريفكا"، الذي يقع في منطقة لوهانسك، بالجزء الشرقي المتنازع عليه من أوكرانيا.

وتخضع لوهانسك ومنطقة دونيستك لسيطرة المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا منذ اندلاع صراع مع قوات الحكومة الأوكرانية في 2014.

ولا يحق للسلطات الأوكرانية رسميا الدخول للمنطقة. وذكرت فرق الطوارئ الروسية أنها ستساعد في جهود الإنقاذ.