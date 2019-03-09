إصابة أكثر من 80 شخصا بعد اصطدام عبارة نفاثة بحيوان بحري

المصدر: د ب أ

ذكر خفر السواحل الياباني أن أكثر من 80 شخصا أصيبوا اليوم السبت بعد أن اصطدمت عبارة نفاثة على ما يبدو بحيوان بحري، قبالة سواحل جزيرة سادو في بحر اليابان، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم السبت.

ولم يمنع التصادم، الذي وقع حوالي الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة مساء اليوم(بالتوقيت المحلى) العبارة من الوصول إلى مكانها المقصود في جزيرة سادو، طبقا لما ذكرته الشركة المشغلة للعبارة "سادو ستيم".

وتسبب الحادث فى صدع طوله 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.

وكانت العبارة، قد غادرت ميناء "نيجاتا" في الجزيرة اليابانية حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وعلى متنها 121 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد،

ووصلت إلى ميناء "ريوتسو" حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء.

وقالت الشركة المشغلة للعبارة إن أفراد الطاقم طلبوا من الركاب تثبيت أحزمة المقاعد قبل المغادرة.

وتعمل العبارة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وتضررت أجنحتها النفاثة في التصادم.

ويدرس مسؤولو خفر السواحل سبب الحادث.

وقالوا إن العبارة ربما اصطدمت بحوت أو مخلوق آخر.