شرطي يقتل مسنا بالرصاص في ألمانيا

المصدر: د ب أ

قتل شرطي في ألمانيا رجلا مسنا /74 عاما/ وذلك خلال أداء مهمة في مدينة بوخوم غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة بوخوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الاثنين إن الشرطة قامت بالسيطرة على الرجل عقب استدعائها إلى المنطقة مساء أمس الأحد.

وبحسب البيانات، قام الرجل على نحو مفاجئ بسحب شيء، ما دفع أحد أفراد الشرطة إلى إطلاق عدة طلقات على الرجل.

ولم تذكر الشرطة طبيعة الشيء الذي سحبه الرجل على نحو مفاجئ.

وذكر المتحدث أن الرجل توفى متأثرا بجراحه بعد محاولات غير مجدية لإنعاشه.

وقامت الشرطة بتطويق مكان الحادث في شارع فيلسشتراسه مساء أمس.

ولأسباب تتعلق بالحيادية، تتولى لجنة جنائية من مدينة إيسن التحقيق في الحادث.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن سبب استدعاء الشرطة إلى المكان الذي وقع فيه الحادث لاحقا. ومن المقرر أن يدلي الادعاء العام والشرطة ببيان مشترك في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن مقتل أشخاص برصاص الشرطة أمر نادر الحدوث في ألمانيا. وبحسب أحدث البيانات المتاحة من المعهد الألماني للشرطة في مونستر، فإن 14 شخصا لقوا حتفهم برصاص الشرطة خلال مهام عام 2017، كما أصيب 39 آخرون.