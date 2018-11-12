اتهام أسترالية خمسينية بغرس الإبر في الفراولة

المصدر: رويترز

تمثل استرالية تبلغ من العمر 50 عاما أمام المحكمة اليوم الاثنين بعد أن وجهت الشرطة لها اتهامات بإتلاف ثمار فراولة بغرس إبر الحياكة فيها وذلك في أزمة أثارت أحد أكبر الكوابيس الخاصة بأمن الغذاء في البلاد.

وأصيب قطاع إنتاج الفراولة في استراليا، وحجمه 160 مليون دولار استرالي (116 ملايين دولار)، بصدمة شديدة في سبتمبر بعد تلقي قرابة 200 شكوى بالعثور على إبر حياكة في ثمار فراولة وفواكه أخرى.

وسحب عدد من المتاجر الكبيرة الفاكهة من على الأرفف إذ عزف المستهلكون عنها مما اضطر بعض المزارعين للكف عن إنتاجها وسط تحذيرات من إفلاس واسع النطاق.

وقالت الشرطة الاسترالية اليوم الاثنين إنها وجهت للمرأة سبعة اتهامات بالإتلاف وهي أول اتهامات في هذه القضية.

وقال المحقق جون واكر في شرطة كوينزلاند للصحفيين في برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند حيث ظهرت أزمة إتلاف الفراولة "ربما كان هذا واحدا من أصعب التحقيقات التي كنت جزءا منها".

وذكرت الشرطة أن المتهمة موظفة سابقة في إحدى الشركات المتضررة لكنها لم تحدد أيها.

وتواجه المرأة حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت وذلك بعد أن غلظت الحكومة الاسترالية المحافظة العقوبة سعيا لاحتواء الأزمة.

وقال واكر إن الشرطة تلقت 186 شكوى بإتلاف ثمار فاكهة من بينها 15 شكوى كانت كاذبة. وتعتبر الشكاوى الكاذبة جريمة في استراليا.

ورحب مزارعو الفراولة بالاتهامات لكنهم ألقوا باللوم في الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال اتحاد مزارعي الفراولة في كوينزلاند في بيان "أثارت وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأزمة والضحايا الحقيقيون هم مزارعو الفراولة ومزارعو ومصدرو الفاكهة الآخرون إلى حد ما".

وكوينزلاند هي أكبر منطقة منتجة للفراولة في استراليا لذا فهي معرضة على وجه الخصوص لتراجع مستدام في أداء السوق.

وقالت رئيسة وزراء الولاية أنستازيا باليشيه يوم الثلاثاء إن حكومتها ستخصص مليون دولار استرالي (722400 دولار) لمساعدة المزارعين على عبور الأزمة خلال هذا الموسم.

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