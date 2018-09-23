إبر الفراولة الأسترالية تصل إلى نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

سحبت سلسلة متاجر في نيوزيلندا كميات من الفراولة الخاصة بإحدى العلامات التجارية، بعد العثور على إبر خياطة في بعضها.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاحد: "تم العثور على إبر في علبة صغيرة للفراولة، مصدرها أستراليا الغربية، اشتراها متجر " كاونتداون" في أوكلاند."

وأضاف متجر " كاونتداون" أنه "يجب على العملاء تقطيع أي فراولة أسترالية قبل تناولها، كإجراء احترازي إضافي، وبعد اتباع نصيحة مماثلة من سلطات الصحة العامة في أستراليا".

ويأتي ذلك بعد سحب كمية ضخمة من الفراولة في أستراليا، بعد العثور على إبر خياطة في الفراولة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، بعد أن تم تورديها إلى سلسلة متاجر "وول ورث" من مزرعة في كوينزلاند.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة بشأن وجود إبر في الفراولة والموز والتفاح في أنحاء البلاد، مع مخاوف من أن تشجع التقارير الأولية على تكرر ما حدث.

وسارع البرلمان الاسترالي لتبنى تشريع لتغليظ العقوبات بحق من يثبت تلاعبه بالأغذية.

وذكرت شبكة "ايه. بي. سي" أنه قد تم تغليظ العقوبة السجن بحق "إرهابيي الأغذية" مثلما وصفتهم وسائل الإعلام الاسترالية، من 10 إلى 15 عاما.

ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع أي حالات مرضية أو إصابة في نيوزيلندا.

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