ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 2113 قتيلا وأكثر من ألف مفقود

المصدر: د ب أ

بلغ عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب إقليم سولاويزي الأوسط في إندونيسيا نهاية سبتمبر الماضي، 2113 شخصا في وقت متأخر من السبت، فضلا عن 1309 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن ما يصل إلى 1703 من القتلى كانوا من مدينة بالو عاصمة الإقليم، والباقون من مقاطعات دونجالا وسيجي وباريجو موتونج وباسانج كايو المجاورة.

ونزح ما يقرب من 223751 شخصا وأصيب 4612 آخرين في أعقاب زلزال 28 سبتمبر المدمر، الذي أسفر عن تسونامي وتسييل التربة الذي ابتلع آلاف المنازل.

وقال نوجروهو: "إن عددا من المرافق العامة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات، عادت إلى طبيعتها بنسبة 100% تقريباً"، مضيفًا أن التداول في محطات الوقود وفي الأسواق والقطاع المصرفي عاد إلى طبيعته أيضا.