السجن 10 سنوات بسبب الرسم على جدار

المصدر: د ب أ

قالت شرطة تايلاند اليوم الجمعة، إن سائحين يواجهان السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على خلفية رش طلاء على جدار يعود إلى سبعة قرون مضت، شمالي تايلاند.

وذكر تيراساك سريبراسيرت، رئيس شرطة شيانج ماي، أن السلطات ألقت القبض على البريطاني فورلونج لي والكندية بريتني شنايدر وعمرهما 23 عاما أمس الخميس، بتهمة تخريب الجدار بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة تشيانج ماي القديمة.

وأوضح تياراساك إن الشابين كتبا "سكاوسر لي ب". وكلمة سكاوسر لفظة عامية بريطانية تعني "من ليفربول".

وأضاف أنه تم القبض عليهما عندما عادا إلى الموقع لتصحيح الإملاء.