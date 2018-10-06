تجفيف بحيرة بأكملها بحثاً عن جثة امرأة مفقودة منذ 25 عاماً

المصدر: د ب أ

بدأت الشرطة الألمانية اليوم السبت تجفيف بحيرة بأكملها بمدينة بريمن شمالي ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات جنائية.

ويأمل المحققون في العثور على جثة امرأة مفقودة منذ 25 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أعمال سحب المياه من بحيرة "تيتينزه" سارية حاليا، موضحا أن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام حتى يتم تجفيف البحيرة بالكامل.

ويجرى تحويل المياه المسحوبة من البحيرة إلى نهر الفيزر.

وكانت امرأة شابة اختفت من بريمن عام 1993، ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن. ويمثل شريك حياتها السابق منذ أغسطس الماضي للمحاكمة بتهمة قتلها بسبب رغبتها في الانفصال عنه والانتقال مع ابنها لمكان آخر. وينفي الرجل 58 عاما الاتهامات الموجهة إليه.

وعقب عام من اختفاء المرأة، التقط صياد جرابا مُثقلا بحجارة. وتم العثور داخل الجراب على أغراض شخصية للمرأة المفقودة، بينها خاتم الخطوبة.

ولم تتمكن فرق متخصصة في الغطس في ذلك الحين من العثور على جثة المرأة بسبب تعثر الرؤية في مياه البحيرة.