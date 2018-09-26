السجن 15 عاما بحق عراقي عرض ابنته للبيع

المصدر: د ب أ

قضت محكمة عراقية اليوم الأربعاء بسجن مواطن لمدة 15 عاما عرض ابنته للبيع مقابل 20 مليون دينار.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم: " أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عرض ابنته للبيع مقابل 20 مليون دينار".

وأضاف: "نظرت المحكمة الجنائية المركزية قضية أحد المدانين بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما".

ولفت إلى أن الحكم صدر بحق المتهم وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر.