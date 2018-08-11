ارتفاع قتلى زلزال إندونيسيا إلى 387 شخصاً

المصدر: د ب أ

قالت وكالة ادارة الكوارث الوطنية في اندونيسيا أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية السياحية في الخامس من الشهر الجاري ارتفع الى 387 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن ما يقرب من 13 الف و700شخص أصيبوا ونزح 397 ألف شخص آخرين.

وأضاف نوجروهو "إن عدد الضحايا سيستمر في الارتفاع حيث أن هناك ضحايا ما زالوا مدفونين بسبب الانهيارات الأرضية وتحت أنقاض المباني".

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