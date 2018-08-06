"الخارجية" تهيب بالمواطنين المتواجدين بأندونيسيا أخذ الحيطة والحذر

المصدر: البيان الالكتروني

أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثلة في سفارة الدولة في أندونيسيا، بالأخوة المواطنين المتواجدين في جزيرتي لومبوك وبالي الاندونيسيتين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الخطرة وإتباع الإرشادات من قبل الجهات الرسمية، وذلك للأهمية حتى تهدأ الأوضاع.

وخصصت سفارة الدولة في أندونيسيا أرقام هواتف للاتصال بها وهي كالتالي: 009710044444 00628118458444 0062215206518