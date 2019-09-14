رياح قوية تعرقل حركة الطائرات والعبارات وتتسبب بحرائق في اليونان

المصدر: د ب أ

ذكر خفر السواحل اليوناني اليوم السبت، أن الرياح العاتية تسببت باضطرابات كبيرة لحركة العبارات والطائرات في اليونان أمس الجمعة، فيما ألغيت كل خدمات العبارات في بحر إيجة.

وتسببت الرياح (وهي بقوة عاصفة) في اندلاع العديد من الحرائق الهائلة. ومن غير المتوقع أن تستمر العاصفة حتى وقت متأخر من يوم غد الأحد.

وأنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية وبعض القوارب المارة 12 سائحاً بالقرب من جزيرة كوس السياحية، كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة نيسيروس بالتجديف ولكنهم لم يتمكنوا من الصمود في وجه الرياح.

وجرى تحويل مسار خمس رحلات جوية من وإلى كوس إلى جزر أخرى أمس الجمعة، فيما جعلت الرياح العاتية عملية الهبوط والإقلاع خطيرة للغاية في مطار كوس. وعاد الوضع إلى طبيعته بحلول مساء نفس اليوم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ايه ار تي) اليوم السبت.

ونظراً للأحوال الجوية الجافة، تسببت الرياح في العديد من الحرائق الهائلة، مما جعل من الضروري إخلاء العشرات من منازل العطلات والعديد من الفنادق الصغيرة جراء الدخان في جزيرة كيفالونيا بغرب اليونان.

واستخدمت إدارة الإطفاء مروحية للسيطرة على الحرائق. وقالت إن اليونان شهدت 119 حريقاً هائلاً على مدار الـ 24 ساعة الماضية.