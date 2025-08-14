روسيا تستبق قمة ترامب وبوتين بأكبر تقدم ميداني

قبيل ساعات من انطلاق القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب ، والروسي، فلادمير بوتين، حققت موسكو تقدماً كبيراً، هو الأكبر من نوعه في أكثر من عام، وفيما دعت كييف حلفاءها إلى مواجهة أي خداع من روسيا، والضغط عليها لإنهاء الحرب، وصفت موسكو مشاورات كييف وأوروبا مع ترامب، بأنها عديمة الأهمية.

وحقق الجيش الروسي، أمس، أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية، منذ أكثر من عام، فيما يتسارع تقدمه منذ أسابيع، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس، لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي.

وقبيل القمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، غداً في ألاسكا،تقدمت القوات الروسية، أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية، في 12 أغسطس، مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر مايو 2024. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على بلدتي زاتيشوك وزابوفيدني في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا.

وعلى الفور، أصدرت أوكرانيا أمراً بإجلاء عائلات من بلدات قريبة من قطاع شرقي أوكرانيا، بعد التقدم السريع للجيش الروسي. وأعلن حاكم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، أن الإجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال من نحو 10 بلدات، من بينها بيلوزرسك.

مشيراً إلى أن نحو 1150 طفلاً لا يزالون في المنطقة المعنية. واعتبرت روسيا، المشاورات الدبلوماسية التي ستجريها الدول الأوروبية وأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي، بلا أهمية.

وقال نائب الناطق باسم الخارجية الروسية، أليكسي فادييف: نعتبر المشاورات التي يسعى لها الأوروبيون بلا أهمية عملياً وسياسياً، متهماً الاتحاد الأوروبي بتخريب الجهود الأمريكية والروسية لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن القمة المرتقبة بين ترامب وبوتين، ستتيح للزعيمين مناقشة جميع القضايا العالقة بين البلدين، بما فيها الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء تاس، عن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي فاديف، قوله، إن القمة الأمريكية الروسية، ستسمح للزعيمين بالتركيز على مناقشة جميع القضايا المتراكمة، بدءاً من الأزمة الأوكرانية، وصولاً إلى العقبات التي تعترض إقامة حوار ثنائي طبيعي وفعال، وهو أمر بالغ الأهمية، لضمان السلام والاستقرار الدوليين. وأوضح فاديف أن موقف روسيا من السلام في أوكرانيا لم يتغير.

بدوره، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، حلفاءه إلى مواجهة أي خداع من روسيا، والضغط عليها لإنهاء الحرب.

اجتماع

وبعد اجتماع بين زيلينسكي والزعماء الأوروبيين في برلين، والرئيس ترامب عبر الإنترنت، عبر الاتصال المرئي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بمحادثة جيدة للغاية مع ترامب.

وقالت فون دير لايين على منصة إكس: «اليوم، عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي القواسم المشتركة بشأن أوكرانيا.. سنواصل التنسيق الوثيق فيما بيننا.. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاماً عادلاً ودائماً».

كما أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون ، أن واشنطن ترغب في التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، مضيفاً: قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا زيلينسكي، لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حالياً.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن المناقشات مع ترامب كانت بناءة، مشيراً إلى أنه يمكن اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع ألاسكا، مشدداً على وجوب حماية المصالح الأمنية الأساسية الأوروبية والأوكرانية خلال الاجتماع.

وأعلن زيلينسكي أن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لاجتماع ترامب وبوتين، داعياً إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفضها ذلك. وتوعد ترامب خلال الاجتماع، بعواقب وخيمة جداً حال لم يوافق بوتين على وقف الحرب.

وأعلن ترامب، أنه يرغب في تنظيم لقاء بينه وبوتين وزيلينسكي مباشرة بعد قمة ألاسكا.