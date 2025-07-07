تقدم روسي في شرق أوكرانيا وسط هجمات متبادلة

أعلنت روسيا أمس، السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا هما بيدوبنه في منطقة دونيتسك وسوبوليفكا في خاركيف، فيما تبادل الجانبان هجمات بالطائرات المسيرة.

وسيطر الجيش الروسي على بلدة بيدوبنه على بعد سبعة كيلومترات فقط من حدود منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا. أما قرية سوبوليفكا التي سيطر عليها أيضاً، فتقع على بعد نحو كيلومترين غرب بلدة كوبيانسك، خارج المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب خرائط للوضع الميداني ينشرها «معهد دراسة الحرب» ومقره الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشورين منفصلين على تلغرام إن قوات الجيش «حررت» القريتين.

وسرّع الجيش الروسي تقدّمه للشهر الثالث على التوالي في يونيو. وتعد المكاسب الميدانية التي تحققت في ذلك الشهر الأكبر منذ نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات المعهد.

وشنت كل من روسيا وأوكرانيا، خلال الليل قبل الفائت، هجمات بأكثر من 100 طائرة مسيرة، في استمرار للهجمات الجوية المتبادلة بين الجانبين، حسبما أعلنت السلطات في كلا البلدين. وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أنه أسقط 117 من أصل 157 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 14 صاروخ أرض - جو موجهة من طراز إس - 300 تم إطلاقها من منطقة كورسك، و157 طائرة مسيرة.

وأفادت تقارير باندلاع حرائق ووقوع أضرار جسيمة في المباني في كييف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل. وأعلن الحاكم فيتالي كيم في مدينة ميكولايف الساحلية جنوبي أوكرانيا، عن وقوع هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة ما ألحق أضراراً بالمستودعات وشبكة الكهرباء، من دون وقوع أي إصابات.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة خيرسون، جنوبي البلاد، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وتضرر أحياء سكنية، جراء قصف مدفعي روسي استهدف البنية التحتية. كما أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، التي ضمتها روسيا، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وأفاد عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف بوقوع انفجارات. وقال إيفان فيدوروف، الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إن المنطقة تعرضت أيضاً لهجوم بمسيرات قتالية. كما وردت تقارير عن إطلاق نار بالمسيرات وانفجارات من مدينة ميكولايف جنوبي البلاد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 120 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل معظمها على مناطق حدودية، بما شمل 30 فوق بريانسك غرب البلاد و29 فوق كورسك و17 فوق بيلغورود وهي كلها مناطق على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت إن 18 طائرة مسيرة أخرى تم إسقاطها فوق منطقة أوريول على الحدود مع كورسك.