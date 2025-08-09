أمريكا وروسيا تخططان لاتفاق يعزز مكاسب موسكو في أوكرانيا

مع ارتفاع منسوب الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا عبر ما رشح عن لقاء وشيك بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تسربت أنباء عن أن واشنطن وموسكو تسعيان إلى اتفاق يثبّت سيطرة روسيا على ما سيطرت عليه من أراضٍ في أوكرانيا، بينما لا يشترط ترامب حضور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للموافقة على لقاء بوتين.

وأفادت وكالة بلومبرغ، أمس، بأن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يُثبت سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال الحرب. ويعمل مسؤولون أمريكيون وروس، على التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الأراضي، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل.

وصرح ترامب، بأنه سيلتقي بوتين حتى إذا لم يجتمع بوتين مع زيلينسكي. وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بوتين بحاجة إلى لقاء زيلينسكي لتأمين لقاء مع الولايات المتحدة، أجاب ترامب: «لا، لا يحتاج».

في الأثناء، أجرى بوتين، محادثات مع شركائه، أمس، قبل القمة المرتقبة. وذكر الكرملين، أن بوتين أخطر الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، هاتفياً بشأن المحادثات التي أجراها مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.

ووفقاً لتقارير من مينسك وبكين، تحدث بوتين هاتفياً أيضاً مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الصيني، شي جين بينج.

وخلال المهاتفة قال شي جين بينغ: إن بكين سعيدة بالتواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسن العلاقات بينهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي قوله لبوتين، إن بكين ستتمسك بموقفها المتمثل في ضرورة عقد محادثات سلام والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.

حرب مسيّرات

ميدانياً، دمرت قوات الدفاع الجوي 82 مسيرة من أصل 108 مسيرات روسية، وفقاً لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية عن سلاح الجو القول:

صدت الهجوم الجوي قوات الدفاع الجوي، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، والأنظمة المسيرة، بالإضافة إلى مجموعات نيران متحركة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.

ووفقاً للبيانات الأولية أسقطت قوات الدفاع الجوي، أو حيدت 82 هدفاً جوياً وأنواعاً مختلفة من أجهزة محاكاة الطائرات المسيرة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا. وتم تسجيل إصابة 26 مسيرة لعشرة مواقع، وسقوط حطام في ثمانية أماكن.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة قبل الماضية. وأضافت الوزارة في بيان:

دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن 9 مسيرات منها أُسقطت فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق شبه جزيرة القرم، و6 فوق مقاطعة ساراتوف، و5 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولجوجراد.