ميرتس يحض ترامب على البقاء إلى جانب الأوروبيين

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم "الخميس" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "البقاء إلى جانب الأوروبيين" لدعم أوكرانيا، منتقدا في الوقت عينه سلوفاكيا التي تعرقل فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال ميرتس خلال إحاطة صحافية في روما على هامش مؤتمر إعمار أوكرانيا "ابقوا إلى جانبنا وابقوا إلى جانب الأوروبيين، فنحن على الموجة نفسها ونسعى إلى نظام سياسي مستقرّ في هذا العالم". وأكّد موجّها كلامه إلى روسيا "لن نستسلم".

وانتهز المستشار الألماني هذا المؤتمر للطلب من سلوفاكيا عدم استخدام حقّ الفيتو لتعطيل الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الموجّهة ضدّ روسيا.

وصرّح ميرتس "نحضّر الرزمة الرقم 18. وليس في الاتحاد الأوروبي سوى دولة واحدة لم تؤيّد بعد العقوبات في حقّ روسيا. وأحضّ سلوفاكيا ورئيس وزرائها على التوقّف عن المعارضة".

ويلجأ رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إلى حقّ النقض للضغط على الاتحاد الأوروبي كي يضمن إمداد بلده بالغاز، في وقت يسعى التكتّل إلى وقف واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول 2027.

وفي مداخلة أخرى في روما، أكّد ميرتس نيّة بلده شراء أنظمة دفاع جوّي من طراز "باتريوت" لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وسبق أن أثارت أوساط المستشار هذه الفكرة الأسبوع الماضي.

وقال ميرتس "نحن مستعدّون أيضا لشراء أنظمة باتريوت إضافية من الولايات المتحدة لتوفيرها لأوكرانيا".

وكشف أنه تطرّق إلى هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي قبل أسبوع. وصرّح "طلبت منه تسليم هذه الأنظمة.

والأمريكيون يحتاجون إليها بدورهم، لكنهم يملكون أيضا عددا كبيرا منها"، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يتّخذ بعد.

وقد تصل كلفة منظومة "باتريوت" إلى 2,5 مليار دولار لدى تصديرها وقد يبلغ سعر كلّ صاروخ فيها 10 ملايين دولار لدى تصديره، بحسب خبراء.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حصلت أوكرانيا على عدّة منظومات "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا.