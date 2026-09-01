ألمانيا ستحمل روسيا المسؤولية عن محاولة هجوم على مطار بمسيرة

قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن ​ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة ‌مسيرة ​على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيش/هاله في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها.

وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار. ويعد مطار ⁠لايبزيش/هاله مركزاً رئيسياً للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عدداً من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز ‌أنتونوف أن-124.

وأحجمت ألمانيا في السابق عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب ‌هجينة تستهدف أوروبا.

وتدهورت العلاقات بين موسكو ‌والغرب منذ بداية الحرب في 2022.

وأكد ‌المصدران، اللذان تحدثا شريطة ‌عدم الكشف عن هويتهما، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية بأن ​الحكومة ستحمل روسيا المسؤولية ‌وربما تستعد ​لفرض عقوبات جديدة. ولم ⁠يكشفا عن تفاصيل العقوبات المقترحة.

ولم يؤكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذه التقارير بشكل صريح اليوم الثلاثاء ​خلال ⁠زيارة إلى الجزائر، ⁠لكنه أشار إلى أن اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا محل بحث. وسيعقد لدى عودته في وقت لاحق ⁠اليوم إلى ألمانيا مؤتمرا صحفيا مع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.

وقال فاديفول: "لا نبالغ في ردود أفعالنا، لكننا نرد عندما نتعرض للهجوم... يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا قوة استقرار في أوروبا، وهي قوة ‌مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب".

ولم تصدر ​السفارة الروسية تعليقا حتى الآن، لكنها نفت في وقت سابق الاتهامات المتعلقة باحتمال تورطها ووصفتها بأنها "استفزاز ملفق" و"موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ​ألمانيا".



