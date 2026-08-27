زلزال بقوة 5 درجات يضرب التبت الصينية





ذكر المركز ​الألماني لأبحاث علوم الأرض أن ‌زلزالا ​بقوة خمس درجات ضرب منطقة التبت الصينية اليوم الخميس.

وأشار المركز إلى أن ⁠الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في شمال التبت.

ويقع مركز الزلزال على ‌بعد مئات الأميال شمالي المناطق في نيبال والصين التي ‌اجتاحها سيل جارف أمس ‌الأربعاء أودى بحياة المئات وترك ‌أكثر من ألف ‌شخص في عداد المفقودين.

ونقلت ​وكالة أنباء ‌الصين ​الجديدة (شينخوا) عن مركز ⁠شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.7 درجات هز ناغتشيوي ​بالتبت ⁠أمس الأربعاء.

و⁠أضافت الوكالة أن الصين فعلت خطة استجابة للفيضانات ⁠من المستوى الرابع في التبت وسط مخاوف من انهيار لبحيرة حاجزة.

وذكرت الوكالة أن وزارة الموارد المائية الصينية ‌طلبت من السلطات المحلية مراقبة البحيرة ومعدلات ​هطول الأمطار، وأنها أرسلت فريقا من الخبراء إلى مقاطعة قييرونغ.