لماذا تتجمد الولايات المتحدة بينما ترتفع درجة حرارة الأرض إلى مستويات قياسية؟

تجتاح الولايات المتحدة موجة من الطقس البارد والثلجي، على الرغم من أن كوكب الأرض ككل يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة مرة أخرى، حيث يعد شهر يناير 2025 هو أكثر أشهر يناير حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض مما يمهد لمفاجآت عديدة.

ارتفعت درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.64 درجة مئوية إلى 1.75 درجة مئوية من متوسط ​​درجات الحرارة في شهر يناير في فجر الثورة الصناعية، عندما بدأت شهية البشرية الشرهة للفحم والنفط والغاز الطبيعي في التزايد، مما أدى إلى إطلاق غازات تحبس الحرارة في الغلاف الجوي وفق واشنطن بوست.

وقد أكد برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي، كوبرنيكوس، ومجموعة بيركلي إيرث البحثية المستقلة هذه النتيجة.

ارتفاع درجة حرارة الكوكب

ورغم أن هذا يتناسب مع اتجاه ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فإن البداية الحارة لهذا العام لا تزال ملحوظة لعدة أسباب، فهي جزء من موجة حرارة غير عادية عبر الكوكب، حتى في سياق الاحترار العالمي التدريجي الذي يقوده البشر منذ الثورة الصناعية، وكان شهر يناير هو الشهر الثامن عشر من بين آخر 19 شهرًا الذي تجاوز متوسط ​​درجات حرارة الهواء العالمية فيه 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق مستويات ما قبل الصناعة، وبموجب اتفاقية باريس للمناخ، وافقت البلدان على محاولة الحد من الاحترار هذا القرن إلى أقل من 2.7 فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) في المتوسط.

إن مرور عام أو عامين بدرجات حرارة أعلى من هذه العتبة لا يعني أننا لم نحقق الهدف، لأنه يتم حسابه كمتوسط ​​على مدى عقود من الزمن، ولكنه يعني أن العالم يقترب بشكل خطير من تجاوز هذا الهدف.

كان عاما 2023 و 2024 على التوالي أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق التي قام البشر بقياسها بهامش كبير، ووفقًا لـ Berkeley Earth، هناك احتمال بنسبة 30% أن ترتفع درجات الحرارة في عام 2025 إلى مستويات أعلى.

عوامل أخرى

وإلى جانب تغير المناخ، الذي يدفع درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع على المدى الطويل، هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر، والعامل الرئيسي هو أن ظاهرة النينيو القوية بشكل خاص بدأت في عام 2023. وهذه هي المرحلة الدافئة من دورة درجة حرارة المحيط الهادئ، والتي تتكرر كل عامين إلى سبعة أعوام. وتبدأ المياه الدافئة في الانتشار من الغرب إلى الشرق على طول خط الاستواء في المحيط الهادئ، مما يؤدي بدوره إلى تغيير أنماط التبخر وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. والنتيجة الصافية هي أن ظاهرة النينيو تعمل على ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

كان المحيط الأطلسي أيضًا في المرحلة الدافئة من دورة درجات حرارته، كما دخل حيز التنفيذ أيضًا لائحة جديدة لتلوث الهواء في مجال الشحن، وقد أدى ذلك إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الهباء الجوي مثل جزيئات الكبريت. وقد أدى ذلك إلى تحسين جودة الهواء للتنفس، ولكن هذه الملوثات كان لها التأثير الجانبي المتمثل في تعتيم السماء وعكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء. وبدونها، شقت المزيد من طاقة الشمس طريقها إلى المحيط، وخاصة على طول طرق الشحن المزدحمة، مما أدى إلى تسخين المياه أدناه. وبالمثل، ساهمت الانخفاضات الأخيرة في تلوث الهواء من الصين في ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ، كما أدت التيارات الهوائية الأضعف فوق المحيط إلى إبطاء التبخر والسماح للحرارة بالتراكم.

أدى تضافر كل هذه العوامل إلى امتصاص محيطات الكوكب لكمية هائلة من الحرارة، مما دفع درجات حرارة المياه إلى مستويات قياسية، يمكن أن تؤدي درجات حرارة المحيطات المرتفعة إلى موجات حرارية تحت الماء يمكن أن تلحق الضرر بالنظم البيئية الحيوية مثل الشعاب المرجانية ، كما أنها عنصر خام رئيسي للعواصف الاستوائية والأعاصير .

في نهاية المطاف، من المفترض أن يتأرجح البندول مرة أخرى ويسمح للكوكب بأن يبرد قليلاً، بدأت ظاهرة النينيو في التلاشي العام الماضي، مما مهد الطريق لنظيرتها الباردة، النينا، وهذا يميل إلى خفض درجات حرارة الهواء العالمية.

وقال ديلون أمايا ، الباحث العلمي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، : "يبدو أن ظاهرة النينا الناشئة لم تنضج بعد بما يكفي للتغلب على الدفء المرتبط بظروف موجة الحر البحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. لقد تجاوز المحيط الهادئ الاستوائي عتبة النينا المعتادة لأول مرة في يناير، ولكن هذه الشذوذات يجب أن تكون قوية على الأقل لمدة أربعة أشهر متتالية أخرى قبل الإعلان رسميًا عن النينا".

وتعمل المحيطات مثل البطاريات الحرارية، وبما أنها امتصت الكثير من الحرارة على مدى العامين الماضيين، فإنها لا تزال تعمل على ارتفاع درجات حرارة الهواء العالمية. وأشار أمايا إلى أن 28 في المائة من محيطات الأرض شهدت ظروف موجات الحر في ديسمبر 2024، عندما يكون هذا الرقم عادة 10 في المائة فقط. وتظهر توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن حوالي 26 في المائة من المحيطات ستشهد موجات حر حتى مارس، مما من المرجح أن يؤدي إلى استمرار درجات حرارة الهواء فوق المتوسط ​​في معظم أنحاء العالم. كما تظهر القياسات والنماذج المبكرة أن ظاهرة النينا هذا العام لن تكون قوية جدًا ومن غير المرجح أن تسبب تغييرات كبيرة في أنماط الطقس في الاتجاه المعاكس.

ولكن لماذا كان هناك هذا القدر من الطقس البارد والجليدي في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا العام؟

ينسكب الهواء البارد من القطب الشمالي عبر أمريكا الشمالية في يناير مع امتداد تيار نفاث متذبذب ودوامة قطبية مستطيلة باتجاه الجنوب من القطب الشمالي، ومن الغريب أن الاحترار لعب دورًا هنا أيضًا، حيث ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع بأربع مرات من بقية الكوكب، ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإنها تضعف التيارات الجوية التي تحتوي طقسها البارد على خطوط العرض العليا، والهواء الدافئ وفقًا لمعايير القطب الشمالي لا يزال باردًا مقارنة بالهواء عند خطوط العرض المنخفضة، لذلك فإنه يتسبب في موجات البرد عندما يتسرب.

ورغم هذه الانخفاضات المفاجئة في درجات الحرارة، فإن الاتجاه العام هو أن فصول الشتاء ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل أسرع من فصول الصيف، ومع تغير المناخ، فإن التأثيرات المترتبة على ذلك لن تكون متدرجة بشكل خطي، ومع توجه درجات الحرارة إلى مناطق مجهولة، فسوف تكون هناك المزيد من المفاجآت.