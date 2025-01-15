الأرصاد..لوس أنجلوس على شفا كارثة نارية جديدة الأحد المقبل

تحذر الأرصاد الأميركية من أن مدينة لوس أنجلوس على شفا كارثة نارية ابتداء من الأحد المقبل، حيث لاتزال الـ 4 حرائق الكبرى تستعر نيرانها.

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إن حصيلة القتلى جراء حرائق لوس أنجلوس وصلت إلى 25 شخصاً ودُمر أكثر من 12 ألف مبنى بالكامل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرًا عالي المستوى من "حالة خطيرة بشكل خاص" من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء ومددت تحذير العلم الأحمر حتى يوم الخميس لبعض المناطق الواقعة شمال المدينة، وقالت: "يرجى البقاء على أهبة الاستعداد بسبب حريق سريع الانتشار".

في حين من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يقول مسؤولو الأرصاد الجوية إن أي فترة راحة ربما تكون قصيرة، مع توقع عودة العواصف الهوائية في سانتا آنا ، والتي يمكن أن تؤجج النيران من جديد وتحمل الجمر الخطير المحتمل، يوم الأحد وتستمر خلال الأسبوع المقبل.

وتم احتواء 18 و35 بالمائة فقط من حرائق الغابات الأكبر في باليساديس وإيتون على التوالي، كما تسببت الرياح الجافة في الأسبوع الماضي في جعل المناطق المحيطة أكثر عرضة للاشتعال، واشتعلت عدة حرائق جديدة في الشجيرات الجافة ومجاري الأنهار يوم الثلاثاء.

وهذه بعض الإحصاءات للحرائق الأربعة الكبرى وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

حريق باليساديس

تم احتواء حريق باليساديس بنسبة 18% وأتى على أكثر من 23700 فدان في منطقة باسيفيك باليساديس وما حولها وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وقالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس كريستين كرولي إن الحريق دمر أكثر من 5300 مبنى منذ أن بدأ الأسبوع الماضي.

ويحاول رجال الإطفاء منع الحريق من الوصول إلى حي برينتوود، موطن متحف جيتي سنتر، والطريق السريع 405.

حريق إيتون

تم احتواء حريق إيتون بنسبة 35% على الجانب الشرقي من المدينة، بالقرب من باسادينا، وأسفر الحريق عن مقتل 16 شخصًا على الأقل - مما يجعله أحد أكثر الحرائق فتكًا في تاريخ كاليفورنيا - وأحرق 14117 فدانًا.

حريق هيرست

تم احتواء حريق هيرست بنسبة 97 بالمائة ويقع في الشمال، بالقرب من سان فرناندو، وغطى الحريق 799 فدانًا.

حريق أوتو

تم احتواء حريق أوتو بنسبة 47% واندلع حريق جديد في قاع نهر في مقاطعة فينتورا مساء الاثنين، ورغم أن الحريق امتد إلى 61 فدانًا، إلا أن رجال الإطفاء في مقاطعة فينتورا قالوا إنهم تمكنوا من وقف تقدم الحريق، وبحلول مساء الثلاثاء، تم احتواء الحريق بنسبة 47%، وفقًا لإدارة الإطفاء في كاليفورنيا.