ترامب يقرّ بخطأ سياسة الترحيل ويفتح الباب لاتفاق مع الديمقراطيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مقابلة رئيسية له منذ أن خسر حزبه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، أنه يعتقد أن إدارته كانت متشددة أكثر من اللازم في مسألة الترحيل، وأنه يرى أنه يمكنه العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الجديد للتوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الهجرة.

وقال ترامب إن سياسته المتعلقة بالترحيل كانت أحد أسباب خسارة الجمهوريين، حيث صرح لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة" سي بي إس" في مقابلة بُثت يوم الأحد: "أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم".

وأضاف أنه يعتقد أنه يمكنه التوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة. وقال في المقابلة: "سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر... أعتقد أنه أمر قابل للتنفيذ فعليًّا".

ولم يقدم ترامب تفاصيل حول شكل هذا الاتفاق - وبعد وقت قصير من تسجيل المقابلة يوم الجمعة، عيّن ترامب ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي لبرنامجه المتشدد في مجال الهجرة، كبيرا لموظفي البيت الأبيض.

وسخر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد بعد بث المقابلة قائلا: "يقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة ذهبت إلى أبعد من اللازم".

وأضاف "على ما يبدو، كان حلّه هو تعيين الرجل المسؤول عن ذلك في منصب قيادي في البيت الأبيض. هذا ليس تصحيحاً للمسار. هذه ترقية".

وكانت الحملة الصارمة التي شنها الرئيس في مجال الهجرة سمة بارزة لعودته إلى منصبه، حيث أدت المداهمات الكبرى التي شُنت في مدن متعددة إلى ارتفاع حاد في عدد الاعتقالات. وقُتل مواطنان أمريكيان - رينيه جود وأليكس بريتي - على يد ضباط اتحاديين خلال احتجاجات ضد تلك الحملات.

وأكد الديمقراطيون أن الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي تمثل أولوية للكونغرس الجديد.