ترامب: روسيا تهاجم حلفاء أوكرانيا منذ أعوام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن روسيا كانت تهاجم حلفاء أوكرانيا منذ أعوام، وسط مخاوف في بولندا بشأن ضربات روسية ضد الدول التي تدعم كييف.

وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال لأحد الصحفيين "لقد كانت روسيا تهاجم حلفاء أوكرانيا لنحو خمسة أعوام... أعتقد أن الجميع يتفقون على ذلك".

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد قال يوم الخميس، إنه يتوقع هجمات روسية أشد على أوكرانيا ومؤيديها في الأسابيع المقبلة

وقال توسك إن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أنه قد تكون هناك هجمات تبدو وكأنها وقعت عن طريق الخطأ باستخدام المسيرات أو الصواريخ على الدول التي تدعم أوكرانيا، ومن بينها بولندا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية.

ولم يقدم ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التهديد.