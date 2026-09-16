عين السماء.. 5 مقاتلات تمتلك أقوى رادارات في العالم

في القتال الجوي الحديث، لم تعد قوة المقاتلة تقاس بسرعة الطيران أو قوة محركها فقط، بل بقدرتها على اكتشاف الخصم وتتبع تحركاته ومعالجة المعلومات قبل أن يتمكن من اكتشافها، ومن هنا أصبح الرادار أحد أهم عناصر التفوق الجوي.

وبحسب تحليل نشره موقع SlashGear، فإن تحديد أقوى رادار ليس أمرا بسيطا، إذ تختلف معايير القوة بين القدرة الإرسالية، ومدى الكشف، ومجال الرؤية، والقدرة على تتبع الأهداف، إضافة إلى معالجة البيانات ودمج المستشعرات.

1. MiG-25.. قوة الإرسال الهائلة

تمثل المقاتلة السوفييتية MiG-25 Foxbat نموذجا للقوة الرادارية الخام، بفضل رادار RP-25 Smerch-A الذي تشير تقديرات منشورة إلى أنه كان قادرا على إنتاج قدرة ذروة تقارب 600 كيلوواط.

وكانت هذه القوة موجهة أساسا لاعتراض القاذفات التي تحلق على ارتفاعات عالية، مثل القاذفات الأمريكية B-52، حتى في ظل استخدام وسائل التشويش الإلكتروني، ومنحت القدرة الكبيرة الرادار مدى كشف طويلا وقدرة أكبر على اختراق التشويش.

2. Su-35.. مدى كشف يصل إلى 400 كيلومتر

تأتي Su-35 Flanker ضمن أبرز المقاتلات من حيث مدى الكشف، بفضل رادار N035 Irbis-E.

وتشير البيانات المعلنة إلى قدرة الرادار على اكتشاف هدف بمقطع راداري يبلغ 3 أمتار مربعة من مسافة تصل إلى نحو 400 كيلومتر، وتناسب هذه القدرة مواجهة الأهداف الكبيرة مثل القاذفات وطائرات النقل والتزويد بالوقود.

غير أن تركيز الرادار في حزمة ضيقة نسبيا يفرض بعض القيود على مجال الرؤية والوعي الظرفي.

3. Eurofighter Typhoon.. مرونة في توجيه الحزمة

تعتمد Eurofighter Typhoon على رادار ECRS Mk2 الذي يجمع بين التوجيه الإلكتروني للحزمة وتحريك الهوائي ميكانيكيا.

وتوفر هذه الهندسة، وفق التحليل، مجال رؤية يصل إلى نحو 200 درجة ومدى كشف يقارب 200 كيلومتر، ما يمنح الطائرة قدرة أكبر على التعامل مع الأهداف المتحركة بسرعة، خصوصا خلال المراحل الانتقالية من القتال بعيد المدى إلى الاشتباك القريب.

4. F-22 Raptor.. اكتشاف المقاتلات مع تقليل فرص اكتشافها

يركز رادار AN/APG-77 في مقاتلة F-22 Raptor على اكتشاف وتتبع الأهداف بحجم المقاتلات من مسافات بعيدة.

وتضع تقديرات المصادر المفتوحة مداه ضد هدف بمقطع راداري يبلغ مترا مربعا واحدا عند نحو 200 كيلومتر، مع بقاء الأرقام الدقيقة سرية.

وتستخدم المنظومة تقنيات الاحتمالية المنخفضة للاعتراض (LPI) وتغيير الترددات والتحكم الدقيق في الطاقة، بهدف تقليل فرص اكتشاف انبعاثات الرادار بواسطة أنظمة التحذير المعادية.

5. F-35.. قوة تتجاوز الرادار نفسه

تقدم F-35 Lightning II مفهوما مختلفا للقوة الرادارية، فبدل الاعتماد على رادار AN/APG-81 وحده، تستفيد الطائرة من دمج البيانات القادمة من مجموعة واسعة من المستشعرات والمنصات المرتبطة شبكيًا.

وتحول الطائرة هذه البيانات إلى صورة عملياتية موحدة تساعد الطيار على فهم ساحة المعركة واتخاذ القرارات بصورة أسرع.

ويخلص التحليل إلى أن قوة الرادار لا تُقاس دائما بمدى الكشف أو القدرة الكهربائية، بل بمدى ملاءمته للمهمة، وقدرته على معالجة المعلومات ودمج المستشعرات وتوجيه الطاقة وتقليل فرص اكتشافه.