منتدى شباب «كهرباء دبي» يحتفي بالريادة المستدامة

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منتدى الشباب الذي نظمه مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب 2025

وتضمن المنتدى جلسات نقاشية وورشاً تفاعلية، بمشاركة قرابة 150 شاباً وشابة من موظفي الهيئة وأعضاء كل من مجالس الشباب في دوائر ومؤسسات بدبي.

وسلطت الفعاليات الضوء على قصص النجاح التي حققها شباب الهيئة لدعم مسيرة ريادتها عالمياً وتمكين الشباب لتعزيز دورهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

تحفيز الشباب

وخلال كلمته في المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير : «ملتزمون باستثمار طاقات الشباب، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والتقنيات والعلوم اللازمة ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة».

وأشار معاليه إلى أن الكوادر البشرية في الهيئة تضم أكثر من 2500 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة تبلغ نحو 24 % من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إشرافية إلى 39.4 %.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «نحرص على تحفيز الشباب على الابتكار وتبني التقنيات، لتعزيز إنجازات شبابنا الرائدة في مجال دعم العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي. كما يؤدي مجلس شباب الهيئة دوراً محورياً في بناء كوادر وطنية شابة مؤهلة لقيادة التنمية.

وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل ومساهمتهم في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية، وإيصال أصواتهم وتوفير بيئة إيجابية لإعداد قيادات متميزة فخورة بهويتها الإماراتية.

ويسهم المجلس من خلال مبادراته، في تزويد الشباب بأدوات الابتكار وحثهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومتعاضد».

مواكبة التقنيات

من جهتها، قالت عائشة محمد الرميثي ، رئيس مجلس شباب الهيئة: «بدعم متواصل من الإدارة العليا، نظم مجلس شباب الهيئة ورش العمل والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، بهدف تطوير مهارات الشباب التقنية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة أحدث التقنيات والتكيف مع التغيرات العالمية ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة.

كما نعمل على إطلاق المبادرات التي تتيح لشباب الهيئة الإسهام الفاعل في المجتمع والمشاركة في العمل التطوعي، بما يجسد قيم العطاء والتعاطف ويوطد أواصر مجتمع دبي، انسجاماً مع عام المجتمع 2025».

كفاءات إماراتية

واشتملت أجندة «منتدى الشباب» 2025 على جلستين حواريتين بعنوان «دور تمكين الشباب في مشاريع الهيئة» و«المجالس الشبابية – المجتمع والشباب»، إلى جانب ورشتي عمل نظمهما مجلس شباب الهيئة بالتعاون مع مركز «سكيل لاب» الذي تديره كفاءات إماراتية، لتطوير المهارات بمشاركة 50 شاباً وشابة.

سعيد الطاير:

