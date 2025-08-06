إطلاق دليل «اليوم العالمي للشباب 2025»

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دليل «اليوم العالمي للشباب 2025»، تزامناً مع الاحتفاء السنوي بالمناسبة في الثاني عشر من أغسطس، مؤكدة من خلاله أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

ويحمل دليل هذا العام شعار «أعمال الشباب المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة وما بعدها»، في تأكيد على دور الشباب محركاً أساسياً للتنمية محلياً، بفضل ما يمتلكونه من إبداع ورؤية وتفاعل مباشر مع المجتمع.

ويؤكد الدليل أن إشراك الشباب أمر أساسي لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، وتحويل الأهداف العالمية إلى إنجازات واقعية تفيد المجتمع، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.

كما يركز على إبراز الشباب شركاء فاعلين، من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تمسهم، والاستماع إلى تطلعاتهم، وتمكينهم من الإسهام في صياغة السياسات العامة، إلى جانب رفع وعيهم بالتحديات الراهنة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتضمن الدليل عشر طرق عملية للاحتفاء بالمناسبة داخل المؤسسات، أبرزها تشكيل مجالس شبابية مؤسسية، وتنظيم جلسات حوارية، تجمع الشباب مع خبراء الابتكار، إلى جانب إنتاج محتوى مرئي، يوثق إنجازاتهم المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة مؤسسية محفزة ومشاركة.

كما دعت المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال هذا المرجع إلى تنظيم ورش عمل تخصصية، تعزز مهارات الشباب التعليمية والمهنية، وتفعيل الشراكات مع مراكز الشباب التابعة لها، والتي تمثل بيئات داعمة ومجهزة لاحتضان الطاقات الشابة وتوجيهها نحو مجالات الابتكار والإبداع.